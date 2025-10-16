отзовали на сигнал за пожар, възникнал в дом за хора в нетрудоспособна възраст в местността Св. Никола край Златни пясъци.
След получаване на сигнала служителите – младши инспектор Преслав Венциславов Минчев – командир на отделение и младши инспектор Норман Тихомиров Недков – старши полицай /ВПА/ в група "Охранителна полиция“ към Пето РУ при ОДМВР – Варна, незабавно се отправили към мястото на инцидента и без да се колебаят влезли в задимената и горяща вила.
Преди да пристигнат пожарните екипи, с риск за здравето и живота си, служителите на реда успели да изведат на безопасно място двама от настанените трудноподвижни хора.
Благодарение на професионалната им реакция и проявена смелост е предотвратена тежка трагедия. На място се отзовали и екипите на РДПБЗН и ЦСМП, които оказали последваща помощ на пострадалите.
Ръководството на ОДМВР – Варна високо оценява проявения професионализъм, доблест и себеотдаденост при изпълнение на служебния дълг и ще предложи двамата полицаи за награждаване.
