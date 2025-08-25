Голяма част от "Владислав Варненчик" за малко да остане без интернет и телевизия. За щастие гражданка видяла, че трима правят нещо, което според нея е нередно - режат кабели в шахта, и алармирала полицията.Сигналът е подаден в събота. На място веднага пристигнал екип на Трето РУ и на място хванали нарушителите - на 23, 26 и 35 години, известни на полицията и криминално проявени.Срещу нарушителите е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата.