В емблематична за Варна фурна, от която ароматът на прясно изпечени баници и козунаци се носи още от ранни зори, майстор Николай Ковачев пази занаят, предаван от поколение на поколение. За него това не е просто работа, а наследство – започнало още от баща му и продължаващо днес чрез сина и дори внука му.

Каквото ме е научил баща ми – това практикувам и до днес, споделя Ковачев, пред Радио Варна. Зад думите му стои десетилетен опит и уважение към традицията, характерни за старата българска фурнаджийска школа.

Фурната, в която работи, не е просто място за закуска, а ембелма. През годините тя се е превърнала в притегателен център , през нея са минали редица известни личности. Сред тях са актьорите Георги Калоянчев и Стоянка Мутафова, Цветана Манева.

Всички са минавали оттук, спомня си майсторът с усмивка, припомняйки си и куриозни случки с клиентите си. Единствено политици не е виждал да идват да ядат банички.

Ковачев припомни какво е необходимо, за да стане хубав козунакът.

Всичко започва с качествените продукти и правилната техника. Трябва да имаш материал и да знаеш кое кога се слага, категоричен е той.

Рецептата му е семпла, но прецизна: за един килограм козунак се използват около пет яйца за тестото и още едно за намазване. Захарта не е прекомерна – около 50 грама, основно за поръсване отгоре. Не слагам други продукти, категоричен е той, подчертавайки, че традицията не търпи излишни експерименти.

Днес майсторът предава знанията си нататък. Синът му вече работи във фурната, а малкият му внук с интерес наблюдава процеса.