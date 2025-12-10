Варненски митничари иззеха над 360 литра нелегален алкохол
©
Контролните действия са извършени след оперативен анализ на сектор "Акцизен оперативен контрол“ към отдел "Митническо разузнаване и разследване“ за нерегламентирано производство, съхранение и разпространение на акцизни стоки.
На 05.12.2025 г. митническите служители извършват проверка в поземлен частен имот в селище в община Долни Чифлик, област Варна. На територията на имота инспекторите установяват в бивш специализиран малък обект за дестилиране (СМОД) с прекратена регистрация три съоръжения за изваряване на ракия в работен режим и 91,50 литра изварен етилов алкохол. Съоръженията са демонтирани и иззети, както и етиловият алкохол. При продължилата проверка в жилищен имот на същите собственици са открити в приземен етаж още 275,20 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени съдове при лоши хигиенни условия. Собствениците на имота не са представили документи за платен или обезпечен акциз за алкохола.
Задържаният етилов алкохол е общо 366,70 литра и по оперативна информация е бил предназначен за продажба.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Варна. Престъплението е квалифицирано по чл. 234, ал. 2 и ал. 4 от Наказателния кодекс.
От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране (СМОД), съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
Още от категорията
/
Административният съд във Варна прекрати производство по жалба срещу улична регулация от 2007 г.
09.12
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест срещу правителството и във Варна утре, местното "Възражда...
15:59 / 09.12.2025
В търсене на качество – как лекарите избират инструментите си?
12:58 / 09.12.2025
Няма да повярвате колко нови сгради са построени във Варна
12:31 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.