Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха 366,70 литра етилов алкохол и 3 нерегистрирани съоръжения за изваряване при проверка в поземлен имот и частен дом с общи собственици.Контролните действия са извършени след оперативен анализ на сектор "Акцизен оперативен контрол“ към отдел "Митническо разузнаване и разследване“ за нерегламентирано производство, съхранение и разпространение на акцизни стоки.На 05.12.2025 г. митническите служители извършват проверка в поземлен частен имот в селище в община Долни Чифлик, област Варна. На територията на имота инспекторите установяват в бивш специализиран малък обект за дестилиране (СМОД) с прекратена регистрация три съоръжения за изваряване на ракия в работен режим и 91,50 литра изварен етилов алкохол. Съоръженията са демонтирани и иззети, както и етиловият алкохол. При продължилата проверка в жилищен имот на същите собственици са открити в приземен етаж още 275,20 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени съдове при лоши хигиенни условия. Собствениците на имота не са представили документи за платен или обезпечен акциз за алкохола.Задържаният етилов алкохол е общо 366,70 литра и по оперативна информация е бил предназначен за продажба.По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Варна. Престъплението е квалифицирано по чл. 234, ал. 2 и ал. 4 от Наказателния кодекс.От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране (СМОД), съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.