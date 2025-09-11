Излязоха от печат мемоарите на големия оперен певец от Варненската опера Арсений Арсов "Разорани бразди“. Официалното представяне на книгата ще бъде на 29 септември от 18.00 ч. в Аулата на Икономически Университет - Варна. Входът е свободен.Авторът е работил над тази книга 15 години. Самият Арсений Арсов споделя "Тръгвайки от спомените и индивидуалното, осъзнах, че стигам до една, макар и скромна, видяна през погледа ми на музикант и артист, история на Варненската опера и всъщност на част от българското оперно-театрално дело от последните четири десетилетия. В тази книга на моя живот чрез анализи на различните роли и коя какво ми е дала съм дефинирал съдържащите се в тях певчески и артистични ключови моменти. Надявам се това да бъде полезно за младите оперни дарования, идващи след мен.“ Автор на корицата е Ели Маринова.Впечатляващ труд, леко и завладяващо перо, една човешка съдба, но всъщност историята на цяло едно музикално поколение. Точно сега светът се нуждае от повече духовност.Защо написах тази мемоарна книга?Всичко около нас се променя. Променяме се и ние, които творим време-то. Посветих живота си на операта и десетките роли, които ме превърнахав оперен артист. Пътят, по който някога минах, вече не съществува. Днес иживотът, и социалната среда, и оперният театър са коренно различни. Живяхи работих в години, когато класическото пеене и операта бяха нещо важно. Но,разбира се, не бива да изпадаме в носталгия по миналото, защото ние не го при-тежаваме. Наш е само настоящият момент и не ни остава друго, освен да осъз-наем това и да бъдем, доколкото е възможно, в една условна хармония с новитереалности.Резултатите, до които достигнах през моята четиридесет и двегодишна певческа активност, ми дават основанието да се гордея, че не съм сигубил времето, а съм вървял от роля в роля с високо вдигната глава. Обичаха ме,вярваха ми, даваха ми много. Работил съм с големи вокални педагози, диригентии режисьори. Партнирали са ми оперни певци като Гена Димитрова, Александ-рина Милчева, Галина Савова, Валери Попова, Благовеста Карнобатлова-Добре-ва, Христина Ангелакова, Мари Крикорян, Никола Гюзелев, Димитър Петков,Стоян Попов, Кирил Кръстев, Стефан Циганчев, Ранко Дюлгеров, Юлиан Кон-стантинов, Владимир Стоянов, Дарина Такова, Александрина Пендачанска, Ор-лин Анастасов и други. Помогнаха ми много личности в моя път. Пях по многосцени на четири континента. Имал съм шанса да пея в спектакли с участиетона оперни певци като Пиеро Капучили, Катя Ричарели, Паула Скалиера, ДжениДривала, Джорджо Лорми, Каталин Шендрени, Сергей Лейферкус, ФранческоЕлера д’Артеня, Радмила Бакочевич и други. На диригентския пулт са застава-ли маестри от ранга на Джанфранко Риволи, Тамаш Пал, Франческо Ла Векия,Манфред Майерхофер, Роберто Абадо, Генади Рождественски. Дирижирали саме българските оперни диригенти Иван Маринов, Иван Вульпе, Йордан Дафов,Недялко Недялков, Михаил Ангелов, Алипи Найденов, Борис Хинчев, Руслан Рай-чев, Иван Филев, Георги Нотев, Емил Табаков, Влади Анастасов и други.Реших, че трябва да оставя писмено свидетелство за изграждането микато певец и артист и да опиша атмосферата и технологията, които водятдо реални резултати в операта. Пожелах чрез тази книга да споделя с иднитепоколения вижданията си за интерпретацията на десетки роли, както и во-кално-педагогическия си опит. Представил съм портрети на оперни артистидиригенти, режисьори и сценографи, отдали живота си за развитието на товапрекрасно изкуство както във Варна, така и в София, Пловдив и Русе. Не съмоставил без отговори и въпросите за взаимоотношенията между общество иоперно изкуство, власт и култура, защото пях и творих в две коренно различнисоциални системи, всяка от които носи своите специфики.