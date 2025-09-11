ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненски оперен певец издава своите мемоари
©
Авторът е работил над тази книга 15 години. Самият Арсений Арсов споделя "Тръгвайки от спомените и индивидуалното, осъзнах, че стигам до една, макар и скромна, видяна през погледа ми на музикант и артист, история на Варненската опера и всъщност на част от българското оперно-театрално дело от последните четири десетилетия. В тази книга на моя живот чрез анализи на различните роли и коя какво ми е дала съм дефинирал съдържащите се в тях певчески и артистични ключови моменти. Надявам се това да бъде полезно за младите оперни дарования, идващи след мен.“ Автор на корицата е Ели Маринова.
Впечатляващ труд, леко и завладяващо перо, една човешка съдба, но всъщност историята на цяло едно музикално поколение. Точно сега светът се нуждае от повече духовност.
Още за книгата от автора:
Защо написах тази мемоарна книга?
Всичко около нас се променя. Променяме се и ние, които творим време-
то. Посветих живота си на операта и десетките роли, които ме превърнаха
в оперен артист. Пътят, по който някога минах, вече не съществува. Днес и
животът, и социалната среда, и оперният театър са коренно различни. Живях
и работих в години, когато класическото пеене и операта бяха нещо важно. Но,
разбира се, не бива да изпадаме в носталгия по миналото, защото ние не го при-
тежаваме. Наш е само настоящият момент и не ни остава друго, освен да осъз-
наем това и да бъдем, доколкото е възможно, в една условна хармония с новите
реалности.
Резултатите, до които достигнах през моята четиридесет и две
годишна певческа активност, ми дават основанието да се гордея, че не съм си
губил времето, а съм вървял от роля в роля с високо вдигната глава. Обичаха ме,
вярваха ми, даваха ми много. Работил съм с големи вокални педагози, диригенти
и режисьори. Партнирали са ми оперни певци като Гена Димитрова, Александ-
рина Милчева, Галина Савова, Валери Попова, Благовеста Карнобатлова-Добре-
ва, Христина Ангелакова, Мари Крикорян, Никола Гюзелев, Димитър Петков,
Стоян Попов, Кирил Кръстев, Стефан Циганчев, Ранко Дюлгеров, Юлиан Кон-
стантинов, Владимир Стоянов, Дарина Такова, Александрина Пендачанска, Ор-
лин Анастасов и други. Помогнаха ми много личности в моя път. Пях по много
сцени на четири континента. Имал съм шанса да пея в спектакли с участието
на оперни певци като Пиеро Капучили, Катя Ричарели, Паула Скалиера, Джени
Дривала, Джорджо Лорми, Каталин Шендрени, Сергей Лейферкус, Франческо
Елера д’Артеня, Радмила Бакочевич и други. На диригентския пулт са застава-
ли маестри от ранга на Джанфранко Риволи, Тамаш Пал, Франческо Ла Векия,
Манфред Майерхофер, Роберто Абадо, Генади Рождественски. Дирижирали са
ме българските оперни диригенти Иван Маринов, Иван Вульпе, Йордан Дафов,
Недялко Недялков, Михаил Ангелов, Алипи Найденов, Борис Хинчев, Руслан Рай-
чев, Иван Филев, Георги Нотев, Емил Табаков, Влади Анастасов и други.
Реших, че трябва да оставя писмено свидетелство за изграждането ми
като певец и артист и да опиша атмосферата и технологията, които водят
до реални резултати в операта. Пожелах чрез тази книга да споделя с идните
поколения вижданията си за интерпретацията на десетки роли, както и во-
кално-педагогическия си опит. Представил съм портрети на оперни артисти
диригенти, режисьори и сценографи, отдали живота си за развитието на това
прекрасно изкуство както във Варна, така и в София, Пловдив и Русе. Не съм
оставил без отговори и въпросите за взаимоотношенията между общество и
оперно изкуство, власт и култура, защото пях и творих в две коренно различни
социални системи, всяка от които носи своите специфики.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адвокат: Малко са тежките ПТП-та, които настъпват, защото човек с...
10:30 / 10.09.2025
Възможни смущения в електрозахранването във "Владислав Варненчик"...
18:27 / 08.09.2025
Над 120 ретро автомобила и Орлин Павлов идват към Варна
17:22 / 08.09.2025
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, има поражения по железопътната ...
16:42 / 08.09.2025
Нов пожар във Варна, три екипа са на терен
16:04 / 08.09.2025
Аспарухов мост на близо половин век: Открит е от Тодор Живков
15:48 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.