Варненски предприемач и експерт по бизнес автоматизации и изкуствен интелект Мариела Славенова създаде бизнес AI агент.

"Дигиталният служител мой може да пише рапорти, да прави прави анализи, да създава презентации, да пише e-mail, да поддържа комуникацията с клиентите, но и да изпраща задачи." разказа пред БНТ, Славенова.

"Нека уточня! Дигиталният служител допълва работния процес, той помага на хората, а не ги замества", уточни предприемачът. Славенова обясни, че подобно на всеки служител и изкуственият интелект се нуждае от време да бъде обучен за нуждите на компанията: "Той допуска грешки, затова има нужда от хора, които да следят процеса. Хубавото е, че дигиталният служител освобождава време, което дава време на екипа да свърши и други задачи."

По думите на Славенова, дигиталният служител е изключително развит. Той може да мисли, взема решения и да помни цялата комуникация с колегите си.