Проф. д-р Явор Енчев е избран за Председател на Българското Дружество по Неврохирургия.

По време на провелата се ХХХII Национална конференция по неврохирургия, в периода 10-12 Октомври, 2025 г., в град Казанлък, Проф. д-р Явор Енчев, Началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна и Ръководител на Катедра по неврохирургия и УНГ болести на Медицински Университет- Варна, бе избран единодушно за Председател на Българското Дружество по Неврохирургия. Той наследи на позицията Чл. Кор. Проф. Николай Габровски от УМБАЛСМ "Пирогов", гр. София.

Проф. Я. Енчев, отчитайки значимите постижения на предишното ръководство, постави приемствеността и единството на съсловието като основни фактори за постигане на целите на дружеството. Той очерта като приоритети стимулиране на научните разработки в областта на неврохирургията, подобряване на финансовата обезпеченост на неврохирургичната помощ в страната, както и някои организационни и етични въпроси.