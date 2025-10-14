ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
© Медицински университет - Варна
По време на провелата се ХХХII Национална конференция по неврохирургия, в периода 10-12 Октомври, 2025 г., в град Казанлък, Проф. д-р Явор Енчев, Началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Марина", гр. Варна и Ръководител на Катедра по неврохирургия и УНГ болести на Медицински Университет- Варна, бе избран единодушно за Председател на Българското Дружество по Неврохирургия. Той наследи на позицията Чл. Кор. Проф. Николай Габровски от УМБАЛСМ "Пирогов", гр. София.
Проф. Я. Енчев, отчитайки значимите постижения на предишното ръководство, постави приемствеността и единството на съсловието като основни фактори за постигане на целите на дружеството. Той очерта като приоритети стимулиране на научните разработки в областта на неврохирургията, подобряване на финансовата обезпеченост на неврохирургичната помощ в страната, както и някои организационни и етични въпроси.
Още от категорията
/
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на българските традиции и ценности
13.10
Вицепремиерът Караджов: Нашата цел за пристанище Варна - повече инвестиции, товари и по-големи приходи
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.