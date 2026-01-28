От месец август 2025 г. и до момента район "Приморски“ реализира конкретни мерки за подобряване на градската среда, включително и за осигуряване на повече места за паркиране. До момента е обновена настилка и пътна инфраструктура, както и са обособени приблизително 170 нови паркоместа на ключови локации в района, съобщиха от там.Преди края на 2025г. бяха изградени две пешеходни алеи, северно от бл. 29, 31 и 33 на ул. "Д-р Иван Басанович“, осигуряващи по-добра достъпност и безопасност за жителите, както и бяха осигурени приблизително 50 нови паркоместа.От края на миналата година и до момента в локалното платно на бул. "Княз Борис I“, се извършва рехабилитация на пътната настилка, предвижда се и полагане на нови асфалтови настилки с площ около 900 кв. м., като по този начин ще се увеличи броят на паркоместата с около 30 нови. Планирано е и озеленяване на прилежащите пространства, включващо засаждане на храстовидна растителност и премахване на сухи и опасни клони в обхвата на новообразуваните паркоместа.Паралелно, в участъка северно от бл. 16 на ул. "Карамфил“ се подобряват улични настилки и се обособяват около 90 нови паркоместа.Администрацията на район "Приморски“ продължава активно с работата по подобряване на градската среда включително и справяне с проблема с паркирането.