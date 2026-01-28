Варненски район се похвали: Обособени са нови паркоместа
©
Преди края на 2025г. бяха изградени две пешеходни алеи, северно от бл. 29, 31 и 33 на ул. "Д-р Иван Басанович“, осигуряващи по-добра достъпност и безопасност за жителите, както и бяха осигурени приблизително 50 нови паркоместа.
От края на миналата година и до момента в локалното платно на бул. "Княз Борис I“, се извършва рехабилитация на пътната настилка, предвижда се и полагане на нови асфалтови настилки с площ около 900 кв. м., като по този начин ще се увеличи броят на паркоместата с около 30 нови. Планирано е и озеленяване на прилежащите пространства, включващо засаждане на храстовидна растителност и премахване на сухи и опасни клони в обхвата на новообразуваните паркоместа.
Паралелно, в участъка северно от бл. 16 на ул. "Карамфил“ се подобряват улични настилки и се обособяват около 90 нови паркоместа.
Администрацията на район "Приморски“ продължава активно с работата по подобряване на градската среда включително и справяне с проблема с паркирането.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.