Варненски шегаджия посвети картина на Гонзо и националите
"Не съм много известен в България, тъй като рисувам за "Лувъра“, шеговито обяснява той. За платното се е вдъхновил от работата на Гонзо и националите по футбол.
"Заради изключително доброто им представяне, слязох с батискаф до Марианската падина и нарисувах тази картина“, обяснява той саркастично.
Все пак е видял някакъв лъч на надежда, сочейки младежкия национален отбор.
Варненският шегаджия Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна - Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.
