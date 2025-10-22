Сподели close
"На дъното – Марианската падина“! Това е най-новата картина, маслена живопис, в "чест“ на спортните успехи на България. Тя е дело на популярния варненски зевзек Росен Марков, който я представи днес в центъра на морския град.

"Не съм много известен в България, тъй като рисувам за "Лувъра“, шеговито обяснява той. За платното се е вдъхновил от работата на Гонзо и националите по футбол.

"Заради изключително доброто им представяне, слязох с батискаф до Марианската падина и нарисувах тази картина“, обяснява той саркастично.

Все пак е видял някакъв лъч на надежда, сочейки младежкия национален отбор.

Варненският шегаджия Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна - Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.

