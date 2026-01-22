Сподели close
Поредна нестандартна акция направи популярният варненски зевзек Росен Марков. Тя е провокирана от желанието на Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия.

Шегаджията застана днес пред Областния информационен център (Козирката) и заяви, че преди Хамлет на Шекспир да изрече прословутата си фраза: Има нещо гнило в Дания, македонци са стъпили на Гренландия

"Гренландия е македонска“, обърна се Марков с видеообръщение.

Варненският шегаджия Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна-Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.

Преди месеци пък стартира две нови инициативи. Едната е нов символ на Варна. Това е Паметник на гларуса. Той ще е като Малката русалка в Копенхаген, Пикаещото момченце в Брюксел, Лъвът на Сингапур.