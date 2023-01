© I see you КАТ - Варна Резки маневри и изпреварване отдясно, това са само част от нещата, които варненски шофьор направи за кратко разстояние по натоварен булевард, видя Varna24.bg във фейсбук групата I see you KAT - Варна.



Шофьорка е заснела рискованото шофиране. Варненци обаче не одобряват нито шофирането, нито заснемането:



"Бързате за гробищата, трябва да се вземат книжки за такива нарушения. Снимащия също настъпва линията, гоните ли се?"



"Като гледам как настъпваш разделителните линии на платната, виждам, че си много добра шофьорка, която обича правилата."



"Еми няма да си разбивам колата в ямите на града и да по принцип съм добра шофьорка".



"Само на клипа е с 3 нарушения."



"Такива хора трябва да се движат с градския транспорт."



"Ако пресичаше някой по пешеходната пътека, този бързащият дали щеше да го види навреме и да успее да спре…мозък нямат някои хора, еей!"



"Като повечето карат като баби, така ще е."



"Просто завиждате на уменията му да преодолява всички охлюви, с които се е напълнила Варна заради дъждовете."



"Вие избрахте ли си лента накрая, че видеото свърши в нищото? Слаломистът е ясен…"



"Като почнете да ми се влачите с 40 в лявата лента, все едно сте тръгнали в неделя на обяд до чаршията - нормално... Американците карат по-добре от варненци."



"Ограничението на това място точно преди пешеходната пътека е 30км/ч. Да не говорим, че пресичат ученици и хубаво направиха легнал полицай заради ей такива от видеото."



"Защо повечето си мислете, че лявата лента в населено място е бърза? Да, окей, малко по-бавно шофират, ама така, като гледам са лоши метеорологични условия! По-добре стигни с 2 или 3 мин. по-бавно, отколкото да направиш някой сериозно ПТП!!! Ей, заради такива идиоти, стават страшни мелета по пътя..."



