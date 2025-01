Варненски студенти спечелиха солидни суми със свои проекти

© Два иновативни проекта, разработени от студенти от първия випуск на прогресивната образователна програма GEN I: ИНОВАЦИЯ ГЕНЕРАЦИЯ във Варна, бяха отличени с награди по 10 хил. лева. В сериозна конкуренция за признанието се пребориха прототипи на сензорна витрина за плодове и зеленчуци, която се управлява с помощта на изкуствен интелект и "умна“ количка за пазаруване, която намалява времето за преминаване на каса до под 40 секунди дори в нея да има десетки продукти.



Проектите, които бяха представени публично по време на заключително събитие, са разработени през последните три месеца в рамките на пилотното издание на иновативната образователна програма GEN I: ИНОВАЦИЯ ГЕНЕРАЦИЯ. То стартира във Варна през октомври 2024 г. Инициативата е първата по рода си в България, като залага на концепцията за сформиране на мултидисциплинарни екипи от студенти от различни специалности, които да работят заедно по реални бизнес казуси с помощта на опитни ментори от корпоративния свят по методологията Дизайн мислене. Пилотното издание обедини усилията и визията на бизнеса и образователните институции в лицето на инициаторите Schwarz IT България с подкрепата на ритейл веригите Kaufland и Lidl, част групата от дружества Schwarz и три висши училища във Варна - Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Зад инициативата застана и местната власт, като тя се проведе под патронажа на кмета на Община Варна Благомир Коцев.



За участие в програмата след конкурс се пребориха 25 студенти от 18 специалности от трите висши учебни заведения. Те бяха разделени в пет отбора, които с помощта на над 15 ментори разработиха своите иновативни бизнес проекти в отговор на реални проблеми.



Освен отличените две концепции, по време на заключителното събитие, студентите от GEN I: ИНОВАЦИЯ ГЕНЕРАЦИЯ представиха иновативни идеи за поп-ъп пътуващи сезонни супермаркети на базата на камион, чието разгъващо се ремарке се трансформира в магазин, приложение-игра, което да насърчава пазаруването с грижа към природата и мобилна каса за самотаксуване.



Петте проекта бяха защитени пред жури при ясен регламент по модела на реален бизнес конкурс за набиране на инвеститори. Те бяха оценени по предварително определени критерии от Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България, Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl България, Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България, Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа в периода юни 2023 г. – април 2024 г. и Оливър Харниш, Campus Founders.



"И петте студентски проекта бяха впечатляващи. Видяхме в тях екипна, интердисциплинарна работа, задълбочено проучване, иновативна мисъл, вдъхновение, разбиране на бизнес правилата. Задачата на журито, което трябваше да определи победителя на финала, беше много трудна. Затова заедно с партньорите ни от Kaufland и Lidl в България взехме спонтанно и единодушно решение да променим първоначалния план и да присъдим не една, а две първи награди по 10 хил. лева. Освен това двата отличени отбора ще имат възможност да се борят за безвъзмезден грант от 30 хил. евро, ако в следващите стъпки докажат желание и възможност да превърнат проекта си в реален стартъп бизнес.“, обясни след награждаването Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България.



По време на събитието 23-мата успешно преминали през програмата студенти получиха своите дипломи като първи випуск GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ. На церемонията те бяха поздравени лично от кмета на Община Варна Благомир Коцев, ректорите на Икономически университет – Варна и Технически университет – Варна проф. Евгени Станимиров и проф. Драгомир Пламенов и началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов.



"Резултатите, които видяхме и вдъхновението, което усетихме, ни дава увереност, че концепцията на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ е работеща. Насърчаването на иновациите, предприемаческия дух и работата в интердисциплинарни екипи е ключът за успешно преодоляване на предизвикателствата на бъдещето. И ние сме готови да инвестираме в това. Ще продължим работата с двата студентски отбора във Варна, но GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ ще стъпи и в други градове в България в партньорство с различни висши учебни заведения. Следващото издание ще стартираме още през есента на тази година.“, категоричен е Михаил Петров.