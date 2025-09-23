По силата на постигнато между страните и одобрено от Районния съд във Варна споразумение с признание на вината, на 49-годишния подсъдим бе наложено наказание лишаване от свобода за 4 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.Той се призна за виновен по повдигнатото му обвинение в опит за кражба на 29 май тази година. На тази дата в село Приселци подсъдимият направил опит да отнеме множество чужди движими вещи – ъглошлайв, пистолет за горещ въздух, туристическа газова бутилка, градински инвентар, инструменти, домакинска посуда и различни принадлежности за бита. Общата стойност на инкриминираното имущество е оценено на над 500 лева. Деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини.49-годишният мъж има предходна съдимост. Съгласно параметрите на одобреното споразумение, разноските по делото за близо 800 лева се възлагат на подсъдимия. Съдебният акт е окончателен.