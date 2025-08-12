ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненски съд наказа мъж за разпространение на наркотици
51-годишният мъж е привлечен за това, че на две дати през юни и юли в Девня е разпространил общо 0.68 гр. марихуана и 0.78 гр. метамфетамин. Разследваното деяние е извършено в условията на опасен рецидив и при продължавано престъпление. Задържаният е осъждан неколкократно.
Адвокатът на обвиняемия смята, че не може да се направи обосновано предположение подзащитният му да е извършил престъплението. По думите му, всички доказателства се базират на показания на хора, които твърдят, че са се сдобили с наркотици от него. Забранени вещества в дома му обаче не са открити. Мъжът се грижи за майка си и детето си, и не би се укрил или извършил престъпление, смята защитникът.
За разлика от него, представителят на Апелативната прокуратура смята, че са събрани достатъчно доказателства, че не друг, а Йордан Й. е извършил престъплението , за което е привлечен. Още повече, че това не е прецедент. Съден е за наркоразпространение. Предходните осъждания и изтърпяването на наказания "лишаване от свобода“ не го е възпряло и накарало да преосмисли поведението си.
Съставът на въззивния съд намери, че задържането под стража е законосъобразно. Апелативната инстанция съобрази привличането за тежко умишлено престъпление – разпространение на марихуана и метаамфетамин при опасен рецидив и продължавано престъпление. Предположението за авторството на деянието е обосновано: с гласни доказателства - показания на свидетели, купували от него забранени вещества, с експертна справка и физико-химична експертиза на двата вида иззети субстанции.
Предходната съдимост на обвиняемия има отношение към реалната опасност от извършване на престъпление. Наказателният закон предполага този риск, когато деянието е в условията на опасен рецидив, какъвто е настоящият случай. Йордан Й. е осъждан 6 пъти по дела все с предмет наркотични вещества. Изтърпяването на ефективни наказания очевидно не е постигнало поправителен ефект върху личността му. При определянето на мярката за неотклонение съдът взе предвид периодът и предметът на престъпната дейност, обхващаща два вида наркотични вещества. Няма значими социални причини, които да налагат домашен арест, реши Апелативният съд във Варна.
Определението на горната инстанция не подлежи на обжалване.
