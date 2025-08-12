Мъж, обвинен в разпространение на наркотици, остава с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“. Това реши Варненският апелативен съд, като извърши въззивна проверка на определение на Окръжния съд в града, с което е било уважено искането на прокуратурата спрямо Йордан Й.51-годишният мъж е привлечен за това, че на две дати през юни и юли в Девня е разпространил общо 0.68 гр. марихуана и 0.78 гр. метамфетамин. Разследваното деяние е извършено в условията на опасен рецидив и при продължавано престъпление. Задържаният е осъждан неколкократно.Адвокатът на обвиняемия смята, че не може да се направи обосновано предположение подзащитният му да е извършил престъплението. По думите му, всички доказателства се базират на показания на хора, които твърдят, че са се сдобили с наркотици от него. Забранени вещества в дома му обаче не са открити. Мъжът се грижи за майка си и детето си, и не би се укрил или извършил престъпление, смята защитникът.За разлика от него, представителят на Апелативната прокуратура смята, че са събрани достатъчно доказателства, че не друг, а Йордан Й. е извършил престъплението , за което е привлечен. Още повече, че това не е прецедент. Съден е за наркоразпространение. Предходните осъждания и изтърпяването на наказания "лишаване от свобода“ не го е възпряло и накарало да преосмисли поведението си.Съставът на въззивния съд намери, че задържането под стража е законосъобразно. Апелативната инстанция съобрази привличането за тежко умишлено престъпление – разпространение на марихуана и метаамфетамин при опасен рецидив и продължавано престъпление. Предположението за авторството на деянието е обосновано: с гласни доказателства - показания на свидетели, купували от него забранени вещества, с експертна справка и физико-химична експертиза на двата вида иззети субстанции.Предходната съдимост на обвиняемия има отношение към реалната опасност от извършване на престъпление. Наказателният закон предполага този риск, когато деянието е в условията на опасен рецидив, какъвто е настоящият случай. Йордан Й. е осъждан 6 пъти по дела все с предмет наркотични вещества. Изтърпяването на ефективни наказания очевидно не е постигнало поправителен ефект върху личността му. При определянето на мярката за неотклонение съдът взе предвид периодът и предметът на престъпната дейност, обхващаща два вида наркотични вещества. Няма значими социални причини, които да налагат домашен арест, реши Апелативният съд във Варна.Определението на горната инстанция не подлежи на обжалване.