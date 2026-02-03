Варненски съд наказа пласьор на фентанил във Варна
Деянието е извършено като продължавано престъпление. На 15 април 2025 година той държал в жилището си в кв. "Вл. Варненчик“ 9,64 грама фентанил и 0,29 грама аналог на фентанила на обща стойност 1 285,92 лева. Около обяд на същата дата лицето разпространило на мъж част от наркотика.
Пред Окръжен съд - Варна страните приеха за безспорно установено, че мъжът е извършил престъпленията, за който се изправя пред съда. Подсъдимият заяви, че се признава за виновен, подписал е доброволно споразумението, разбира последствията от това и е съгласен с тях.
Той е чисто съдебно минало, със средно образование, безработен.
Варненският окръжен съд одобри споразумението, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала.
Мъжът прие да търпи наказание от 1 година и 6 месеца "лишаване от свобода“, чието изтърпяване да бъде отложено с три години изпитателен срок и глоба от 1636,13 евро.
Одобреното от съда споразумение е окончателно.
