Варненският окръжен съд разгледа внесено за одобрение споразумение, постигнато между прокуратурата и 42-годишен мъж, обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.Деянието е извършено като продължавано престъпление. На 15 април 2025 година той държал в жилището си в кв. "Вл. Варненчик“ 9,64 грама фентанил и 0,29 грама аналог на фентанила на обща стойност 1 285,92 лева. Около обяд на същата дата лицето разпространило на мъж част от наркотика.Пред Окръжен съд - Варна страните приеха за безспорно установено, че мъжът е извършил престъпленията, за който се изправя пред съда. Подсъдимият заяви, че се признава за виновен, подписал е доброволно споразумението, разбира последствията от това и е съгласен с тях.Той е чисто съдебно минало, със средно образование, безработен.Варненският окръжен съд одобри споразумението, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала.Мъжът прие да търпи наказание от 1 година и 6 месеца "лишаване от свобода“, чието изтърпяване да бъде отложено с три години изпитателен срок и глоба от 1636,13 евро.Одобреното от съда споразумение е окончателно.