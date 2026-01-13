Районен съд - Варна наложи наказание на украински гражданин, държал електронни цигари без акцизен бандерол.Съдът одобри постигнато между страните споразумение, по силата на което 38-годишен украински гражданин се признава за виновен в държане на общо 57 броя електронни цигари без изискуемия бандерол, на обща стойност над 5700 лева.На 25 февруари миналата година, в лек автомобил на паркинга на варненска бензиностанция, е установено той да държи посоченото количество електронни цигари за еднократна употреба, всяка с вградена презареждаема батерия и контейнер с никотинова течност. Откритите у него цигари са от една и съща търговска марка, с различни аромати, като стойността на дължимия акциз възлиза на около 520 лева. Случаят е немаловажен.38-годишният подсъдим е неосъждан досега. Състав на Районен съд – Варна одобри параметрите на споразумението и наложи на подсъдимия наказание от 11 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. Подсъдимият приема да заплати направените по делото разноски за над 2200 лева. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.