Варненски съд не пусна от ареста студент, държал наркотици за над 20 бона
©
Защитата твърди, че М. Н. не е нито собственик, нито наемател на жилището и няма данни, че имотът се ползва само от него. Обвиняемият има постоянен адрес, следва в университет и работи. Неосъждан е и не извършвал престъпление. Затова няма опасност да се укрие или извърши престъпление.
Представителят на Апелативната прокуратура акцентира на високата обществена опасност на деянието. Иззетият близо килограм марихуана и метамфетаминът са с висок процент на активното наркотично вещество. Това, както и предвиденото в закона наказание, предпоставя вероятност обвиняемият да се укрие, за да избегне наказателна отговорност. При по-лека мярка би могъл да извърши престъпление от същия вид, но и да опита да повлияе на разследването.
И горната инстанция, въз основа на доказателствата, стигна до извода, че може да се направи обосновано предположение обвиняемият да е съпричастен към деянието, предмет на обвинението. Окръжният съд в Шумен е приел наличието и на двете опасности - от укриване и извършване на престъпление. Обосновал се е с това, че престъплението е с висока обществена опасност, наказва се с лишаване от свобода от 2 до 8 години, наркотичните вещества са разнообразни по вид, в голямо количество и с високо качество, на значителна финансова стойност. Апелативният съд споделя тези изводи, като ги допълва с особените характеристики на иззетите веществени доказателства: голямото количество марихуана – почти 1 кг., иззетите две вакуумиращи машини и везна – вещи, които показват, че наркотиците са предназначени за разпространение. Освен това иззетите при обиска на младия мъж субстанции са били вакуумирани по начин, подобен с начина на действие на намерените машини.
При всички тези обстоятелства Варненският апелативен съд прецени, че законосъобразна и адекватна в случая е мярката "задържане под стража“. Определението не подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
Кръвта вода не става: Млад мъж отиде на свиждане в Затвора във Варна и опита за свие чужда вещ
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Одобриха ремонт на пристанището и акваторията на ВМБ – Варна
21:41 / 14.01.2026
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се форми...
10:09 / 14.01.2026
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерк...
08:34 / 14.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.