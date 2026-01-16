Варненски съд образува дело срещу ОИК заради кмета Коцев
©
В жалбата се твърди, че мълчанието на ОИК – Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ да изпълни императивното си задължение по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА за проверка и констатация на обстоятелствата, предвидени в чл. 42, ал. 1, т. 10 от същия закон.
Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали (вх. № 631/04.11.2025 г. и вх. № 638/21.11.2025 г.), нито по последвалото правно напомняне от 13.01.2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда.
Делото подлежи на разглеждане и произнасяне по същество от Административен съд – Варна.
Още по темата
/
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
23.12
Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
18.12
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи поредица лъжи и клевети по мой адрес
14.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Одобриха ремонт на пристанището и акваторията на ВМБ – Варна
21:41 / 14.01.2026
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се форми...
10:09 / 14.01.2026
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерк...
08:34 / 14.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.