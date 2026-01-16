Административен съд – Варна образува административно дело по жалба срещу мълчаливия отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да се произнесе по сигнали за прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна.В жалбата се твърди, че мълчанието на ОИК – Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ да изпълни императивното си задължение по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА за проверка и констатация на обстоятелствата, предвидени в чл. 42, ал. 1, т. 10 от същия закон.Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали (вх. № 631/04.11.2025 г. и вх. № 638/21.11.2025 г.), нито по последвалото правно напомняне от 13.01.2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда.Делото подлежи на разглеждане и произнасяне по същество от Административен съд – Варна.