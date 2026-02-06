27-годишен мъж. Той е привлечен в качеството си на обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и за продажба на забранени субстанции.
Мъжът е бил задържан на 3 февруари 2026 година, малко след като продал на свой клиент метамфетамин с тегло 9,98 грама. Според прокуратурата, той разпространявал наркотиците след предварителна уговорка по телефон. Самите вещества дължал в лек автомобил, паркиран в кв. "Младост“, който ползвал като база за съхранение. Разследващите намерили в дома му значителни количества от различни по вид наркотични вещества. След претърсването са иззети 307,21 грама метамфетамин, 980,54 грама марихуана и 2,06 грама кокаин. Иззети били и 20 000 евро, както и електронна везна.
От прокуратурата поискаха съдът да определи спрямо 27-годишния мъж мярка за неотклонение "задържане под стража“, тъй като той е многократно обсъждан за деяния, свързани с наркотични вещества. Престъплението, за което сега е обвинен е извършено при условията на опасен рецидив.
В този случай Наказателният кодекс е предвидил наказание "лишаване от свобода“ от 5 до 15 години и глоба от 20 хиляди до 100 хиляди лева.
След като се запозна с материалите по делото и изслуша становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. По делото са събраните достатъчно доказателства, които да обосновават подозрението на прокуратурата за съпричастност на 27-годишния мъж към престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Утежняващ факт е, че лицето има пет предишни присъди, свързани с наркотици и за съда явно се касае за трайна нагласа за извършване на подобни престъпления. Видно от свидетелството му за съдимост, последната му присъда е от преди две години. Тогава му е наложено наказание от 2 години и 6 месеца "лишаване от свобода“, което е било изтърпяно на 20 декември 2024 година. Бил е условно предсрочно освободен и му е бил определен изпитателен срок от десет месеца и деветнайсет дни с прилагане на пробационни мерки. Тъй като от последното осъждане не са минали 5 години, престъплението се явява извършено в условията на опасен рецидив. От изложено, съдът изведе извод, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, поради което определи спрямо него най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Определението на Окръжен съд - Варна подлежи на обжалване.
