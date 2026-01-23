Варненски съд отказа екстрадиция на руснак, съден в родината му
Делото в Апелативния съд бе образувано по протест на прокуратурата, с който се предлага горната инстанция да отмени решението и с нов съдебен акт да уважи молбата за екстрадиция.
Адвокатът на Олег Ш. намира, че правата му не са гарантирани и в наказателното преследване срещу него, и в изпълнението на наказанието, съгласно изискванията на международното право. В Русия исканото лице не е било уведомено за водено срещу него дело, поради което не е могло да представи доказателства за своята невиновност.
Представителят на Апелативната прокуратура смята твърденията за риск от насилие, изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение, за хипотетични. Прокурорът счита дадените от Генералната прокуратура на Руската федерация гаранции за достатъчни и убедителни.
Апелативен съд – Варна посочи като основание за отказа на екстрадицията това, че правата на исканото лице, свързани с наказателното производство, не са гарантирани съгласно изискванията на международното право. В практиката си по дела срещу Русия, Европейският съд за правата на човека многократно е констатирал нарушения на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на гаранциите на правото на справедлив процес, включително нарушаване на презумпцията за невиновност, липса на ефективно разследване, проблеми с достъпа до адвокатска защита, ограничения при събирането на доказателства и др.
Допълнителен аргумент на съдебния състав е прекратеното членство на Руската федерация в Съвета на Европа. В Русия решенията на Европейския съд по правата на човека не подлежат на изпълнение. При липсата на юрисдикция на ЕСПЧ по индивидуални жалби от руски граждани за нарушени права по Европейската конвенция, няма възможност за контрол върху спазването на правата им. Липсва какъвто и да било друг ефективен механизъм за контрол по спазване дори на декларираните в молбата за екстрадиция гаранции, посочва в решението си Апелативен съд – Варна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
