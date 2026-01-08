Апелативен съд – Варна постанови домашен арест с електронно наблюдение по отношение на гражданин на Русия и Израел, издирван от съдебните власти в Москва. Варненският окръжен съд е взел най-тежката мярка за неотклонение спрямо Олег Ш. след получено искане за екстрадиция от Руската федерация. 50-годишният мъж е издирван за провеждане на наказателно преследване по обвинения за участие в организирана престъпна група и за грабежи. Според документите по делото, той и останалите членове на сдружението проникнали незаконно на четири адреса в Санкт Петербург и чрез употреба на огнестрелно оръжие и заплахи отнели пари и вещи.Руските власти са поискали временното му задържане и са го обявили за международно издирване чрез червена бюлетина на Интерпол. Чуждият гражданин е бил задържан на Летище Варна в края на ноември миналата година. В началото на декември Апелативният определи той да бъде под домашен арест за срок до 40 дни. Междувременно е получено искане за екстрадиция и търсеното лице е било задържано за постоянно от Окръжния съд до разглеждане на производството по същество.Защитата оспорва необходимостта от задържане на исканото лице, тъй като гражданинът на Русия и Израел страда от тежко заболяване. Освен това той има собствен имот в България, на който е изтърпял домашния арест, без да наруши мярката, да опита да се укрие или да възпрепятства съдебните органи, каза адвокатът. Представителят на Апелативната прокуратура намира, че единствената законосъобразна мярка е задържане под стража, заради опасността от укриване. Мъжът е издирван за тежки умишлени престъпления – участие в ОПГ и въоръжени грабежи, посочи прокурорът.Съставът на въззивната инстанция сподели доводите на Окръжния съд по отношение на наличните законови предпоставки за задържането под стража. При Олег Ш. обаче са констатирани множество тежки заболявания, които категорично изключват пребиваването му в затвора. Доколкото здравословното състояние се отчита при определяне на всяка мярка за неотклонение, в случая е наложителна промяна на мярката в по-лека, категоричен е съставът на Апелативния съд. Освен това, в периода до получаване на молбата за екстрадиция, той е изпълнявал добросъвестно домашния арест. Към момента предстои финализиране на производството по същество и няма данни, които да поставят под съмнение и бъдещето му процесуално поведение. Доказателствата за постоянен адрес и пълноценно изпълняваното електронно наблюдение в достатъчна степен гарантират приключването на екстрадиционното производство при мярка за неотклонение "домашен арест“, обобщава втората инстанция.Съдебният акт, отменящ определението на Окръжния съд, с което Олег Ш. е бил задържан под стража, не подлежи на обжалване.