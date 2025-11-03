Варненски съд прати в затвора крадец на велосипед
Кражбата е извършена в следобедните часове на 15 декември миналата година в квартал "Чайка“ във Варна. Няколко дни преди това, докато бил в района, подсъдимият влязъл в жилищна кооперация в квартала, като забелязал помещение в общите части на блока, където живущите си държали колелетата. На посочената дата той отишъл с приятелката си до кооперацията, двамата минали през подземния паркинг и с асансьора се качили до междуетажната стаичка за съхранение на велосипеди, където подсъдимият с натиск отворил вратата, харесал си велосипед и отново през подземния паркинг се измъкнал с отнетата чужда вещ. Откраднатото колело, на стойност около 650 лева, подсъдимият занесъл в дома си, като няколко дни по-късно го продал в заложна къща срещу сума от 400 лева.
Деянието е извършено от подсъдимия повторно и в немаловажен случай. Отнетата чужда вещ е била открита в хода на разследването и възстановена на собственика й.
43-годишният подсъдим има предходна съдимост. С подписване на споразумението, той декларира, че приема да заплати сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.
