Варненски съд прати в затвора млад мъж заради наркотици
В периода от 04.10.2024-19.02.2025 година обвиняемият, в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие като съизвършител държал с цел разпространение метамфетамини, марихуана и кокаин. При разследването от него били иззети и 42 броя електронни устройства с пълнители в различна форма и цветове, съдържащи течност с наличие на наркотична субстанция /дизайнерска синтетична дрога/. Откритите забранени вещества са на обща стойност над 6 371 лева. Освен това на 19 февруари тази година управлявал лек автомобил марка "Ауди“, след употреба на кокаин и канабис, установено чрез Dreger Drug техническо средство.
Пред Окръжен съд-Варна страните приеха за безспорно установено, че мъжът е извършил престъпленията, за който се изправя пред съда. Той заяви, че е запознат със смисъла и текста на споразумението, подписал го е доброволно и разбира последиците от него.
Съдът одобри споразумението, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала.
Лицето е със средно образование, неженен, не работи и осъждан.
Наказанието, което прие да търпи е 2 години "лишаване от свобода“ и глоба в размер на 5000 лева. Той е лишен и от правото да управлява автомобил в продължение на две години и шест месеца.
Одобреното от съда споразумение окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.
