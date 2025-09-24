Три години ще бъде лишен от свобода мъж, подсъдим за държане на високорисков наркотик с цел разпространение. Той е осъден да плати и глоба в размер на 5 хиляди лв. Това реши Апелативен съд – Варна като потвърди присъда на Окръжния съд в Търговище. Деянието е извършено на 8 април тази година в Търговище. Първата инстанция е привела в ефективно изпълнение и 8 месеца условно наказание по предходно осъждане. 42-годишният Димитър К. обжалва присъдата на Окръжния съд.Мъжът е осъждан многократно, последните три пъти – за наркопрестъпления. През последната година редовно разпространявал различни по вид наркотични вещества, най-често метамфетамин. Клиентите се свързвали с него чрез приложения или по телефона. Свидетели разкриват, че са се снабдявали именно от него. На 08.04.2025 г. във Варна от свой познат Димитър К. взел метамфетамин. Опитал да го укрие в своя вещ и се качил на автобус за Търговище. Междувременно полицията получила информация, че Димитър К. ще купи забраненото вещество от Варна и го задържала при завръщането му в Търговище. Физико-химическа експертиза установила, че иззетото вещество е метамфетамин, с тегло 9,38 гр. и на стойност 688 лв.Мъжът не отрича, че е държал в себе си наркотично вещество, но настоява, че било за лична употреба. Потвърждава и че е предоставял безвъзмездно от наркотика на свои близки. Свидетелите също са казват, че ги е черпел. И тази съдебна инстанция припомня, че законът не прави разлика дали с наркотичното вещество се извършва незаконната търговия или то се предоставя безвъзмездно. След анализа на доказателствата Окръжният съд е стигнал до категоричния извод, че автор на деянието е подсъдимият. Той е упражнявал фактическа власт върху наркотичното вещество до момента, в който не е бил установен от органите на реда. Тъй като е съзнавал, че държи забранена субстанция, както и че няма право на това, деянието е извършено при пряк умисъл. Че целта е била разпространение се заключава от иззетото количество и от показанията на свидетели, мотивира се въззивната инстанция.Определените от първата инстанция наказания - 3 години затвор и наложената глоба - са отмерени в рамките на очертаната в закона наказателна отговорност – лишаването от свобода надвишава предвидения минимум с една година., посочва в решението си Апелативният съд. Правилно е било отчетено обремененото съдебно минало на подсъдимия. Настоящото деяние той е извършил в изпитателния срок на присъда за същото по вид престъпление. Намаляването на санкцията би било обществено неоправдано.Решението на Варненския апелативен съд подлежи на обжалване пред ВКС.