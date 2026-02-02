Благомир Коцев.
Сигналите се отнасят до твърдения за неправомерно отсъствие от работното място и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета.
В мотивите си съдът посочва, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя. Съдът приема, че в качеството си на подател на сигнал, лицето не попада в изрично изброения в чл. 42, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и по реда на чл. 459 от Изборния кодекс кръг от субекти, които имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.
