Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ до 40 дни спрямо 74-годишен германски гражданин, обявен с червена бюлетина от Интерпол. Той се издирва от властите в Черна гора, с цел екстрадиция за наказателно преследване. Мъжът е бил задържан на Летище-Варна на 7 февруари 2026 година.Чуждият гражданин е издирван по искане на първоинстанционния съд в Котор в Черна гора. Заповед за неговото задържане е издадена на 21.01.2017 година.Възрастният мъж се издирва за това, че в периода 08.05.2008 до 30.04.2010 година, в качеството си на мениджър продажби, в съучастие с други лица, от името на юридическо лице, в рамките на своите правомощия е измамил 26 лица. Властите, поискали неговото задържане, посочват, че чрез невярно представяне на факти – че фирмата, за която е работил ще строи комплекс, е въвел в заблуждения множество пострадали. Той сключил с тях договори за покупко-продажба на жилища, за които те заплатили общо 3 806 986 евро, вследствие на предоставената им невярна информация относно строителството.В молещата държава престъплението, за което е обвинен, се наказва с "лишаване от свобода“ до 10 години.Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) се установи, че деянието представлява престъпление и по българския Наказателен кодекс.Представителят на Окръжна прокуратура – Варна поиска най- тежката мярка за неотклонение спрямо 74-годишния мъж.Защитата му помоли за мярка "домашен арест“ или по-лека. За да бъде убеден съдът, че няма опасност лицето да се укрие бяха представени доказателства – предварителен договор за покупка на жилище у нас, както и медицински документи за множество заболявания на издирвания мъж.След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, съдебният състав на Варненския окръжен съд прецени, че искането за временното задържане на чуждия гражданин отговаря на изискванията на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест. Мярката има за цел да осигури присъствието на лицето на предстоящото производство за екстрадиция. От събраните данни, за съда съществува реална опасност мъжът да се укрие. Лицето пребивава законно в страната, но жилището, в което защитата твърди, че би могъл да търпи и по-лека мярка за неотклонение – домашен арест – все още не е негова собственост. Той не е адресно регистриран на него. А в договора за покупката на апартамента не е записано, че владеенето на имота му е предадено. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че неговото участие в делото, на което ще се реши дали да бъде предаден на властите в Черна гора, може да бъде осигурено с временна мярка за неотклонение "задържане под стража“ до 40 дни.Определението подлежи на обжалване.