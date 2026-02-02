Варненски съд увеличи наказанието на група строителни измамници
©
Подсъдимите извършвали престъпленията по идентичен механизъм.
Под предлог, че ще изградят нов или ремонтират стар покрив или навес, те въвеждали в заблуждение клиентите, че са добри специалисти, ще извършат работата качествено, бързо и изгодно. На практика нямали намерение да го направят. След започване на дейностите, искали допълнителни по-големи суми, които значително надхвърляли стойността на реално вложените материали и труд. Четиримата мъже нямали строително образование, квалификация, техническа и кадрова обезпеченост, за да извършат СМР в съответствие с техническите изисквания. За да привлекат вниманието на потенциални жертви, поставяли обяви на обществени места, постове в социална мрежа, рекламирали се в интернет или лично на място.
Започвали строителни дейности много бързо, за да убедят пострадалите, че са сериозни в намеренията си и че ще приключат бързо. За да си издействат допълнителни плащания, спирали работа за известен период. Разкривали целия покрив без това да е нужно, но за да мотивират собствениците да плащат. При отказ от пострадалите да им платят, започвали да ги изнудват. Заплашвали ги с насилие и увреждане на имуществото. След като получели значителна сума, но не били довършили работат, спирали да отговарят на телефонните обаждания. По тази схема нанесли значителни материални вреди на 7 домакинства във Варна, Севлиево, Чернево, Ген. Кантарджиево и Орешак.
Предварителното съгласуване на действията е доказано, което показва, че Георги Ж., Кирил Ж., Митко С. и Димитър С. са участвали в организирана престъпна група за извършване на измами и изнудване. Целта на сдружението е користна, тъй като мотивът е генериране на парични средства в полза на четиримата. За периода септември 2019 – юли 2021 г. обаче няма факти за съществуване на групата, поради което подсъдимите бяха оправдани. При определяне на наказанията на всеки от мъжете индивидуално са отчетени смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Взета предвид е престъпната упоритост, тъй като деянията са извършени в продължителен период, спрямо множество лица, причинените им имуществени вреди са във висок размер. "Продължителността на престъпното поведение, проявената от подсъдимите изобретателност и находчивост за поддържане на заблудата в гражданите, чрез твърдения, обещания и поемане на нови ангажименти, разкриват много висока степен на обществена опасност както на деянието, така и на дейците“, е записано в съдебното решение. От значение е и обстоятелството, че след извършване на настоящите деяния, Георги Ж. и Кирил Ж. са били осъдени за идентично престъпление.
При този анализ въззивният съд стигна до извод, че определените от първата инстанция наказания "лишаване от свобода“ няма да имат достатъчно поправително и превъзпитателно въздействие. Затова Апелативен съд – Варна ги увеличи размера им с една година.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Варненски плаж е замърсен с мазут
22:44 / 31.01.2026
Оранжев код за снеговалежи във Варна
15:58 / 31.01.2026
Благомир Коцев: Хора, които търсят само лична изгода, нямат място...
20:53 / 30.01.2026
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инве...
10:25 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.