Апелативният съд увеличи наказанията на подсъдими, извършвали ремонти на покриви, които участвали в престъпна група за измами и принуда. С една година се увеличава наказанието "лишаване от свобода“ на четирима подсъдими за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел – да извършва измами и изнудвания, чрез които да получава имотни облаги. Георги Ж. ще изтърпи 5 години и 8 месеца в затвора, Кирил Ж. – 5 години, а Митко С. и Димитър С. – по 4 години и 4 месеца. Присъдата на Окръжен съд – Варна бе изменена от горната инстанция, като част от подсъдимите бяха оправдани за съучастието им в конкретни деяния или в определени периоди, и бе коригирано времето, в което престъпното сдружение е действало. На четирима пострадали трябва да бъдат изплатени общо 62 800 лв. – обезщетения за причинени имуществени вреди. Първоинстанционният съдебен акт бе обжалван от подсъдимите и протестиран от прокуратурата.Подсъдимите извършвали престъпленията по идентичен механизъм.Под предлог, че ще изградят нов или ремонтират стар покрив или навес, те въвеждали в заблуждение клиентите, че са добри специалисти, ще извършат работата качествено, бързо и изгодно. На практика нямали намерение да го направят. След започване на дейностите, искали допълнителни по-големи суми, които значително надхвърляли стойността на реално вложените материали и труд. Четиримата мъже нямали строително образование, квалификация, техническа и кадрова обезпеченост, за да извършат СМР в съответствие с техническите изисквания. За да привлекат вниманието на потенциални жертви, поставяли обяви на обществени места, постове в социална мрежа, рекламирали се в интернет или лично на място.Започвали строителни дейности много бързо, за да убедят пострадалите, че са сериозни в намеренията си и че ще приключат бързо. За да си издействат допълнителни плащания, спирали работа за известен период. Разкривали целия покрив без това да е нужно, но за да мотивират собствениците да плащат. При отказ от пострадалите да им платят, започвали да ги изнудват. Заплашвали ги с насилие и увреждане на имуществото. След като получели значителна сума, но не били довършили работат, спирали да отговарят на телефонните обаждания. По тази схема нанесли значителни материални вреди на 7 домакинства във Варна, Севлиево, Чернево, Ген. Кантарджиево и Орешак.Предварителното съгласуване на действията е доказано, което показва, че Георги Ж., Кирил Ж., Митко С. и Димитър С. са участвали в организирана престъпна група за извършване на измами и изнудване. Целта на сдружението е користна, тъй като мотивът е генериране на парични средства в полза на четиримата. За периода септември 2019 – юли 2021 г. обаче няма факти за съществуване на групата, поради което подсъдимите бяха оправдани. При определяне на наказанията на всеки от мъжете индивидуално са отчетени смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Взета предвид е престъпната упоритост, тъй като деянията са извършени в продължителен период, спрямо множество лица, причинените им имуществени вреди са във висок размер. "Продължителността на престъпното поведение, проявената от подсъдимите изобретателност и находчивост за поддържане на заблудата в гражданите, чрез твърдения, обещания и поемане на нови ангажименти, разкриват много висока степен на обществена опасност както на деянието, така и на дейците“, е записано в съдебното решение. От значение е и обстоятелството, че след извършване на настоящите деяния, Георги Ж. и Кирил Ж. са били осъдени за идентично престъпление.При този анализ въззивният съд стигна до извод, че определените от първата инстанция наказания "лишаване от свобода“ няма да имат достатъчно поправително и превъзпитателно въздействие. Затова Апелативен съд – Варна ги увеличи размера им с една година.Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС.