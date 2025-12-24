Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
"През всички тези години именно вярата в Христос ме е водила“, сподели отец Алексей. Смиреният му начин на живот и ценностите, които изповядва, личат не само в службата му, но и в семейството. Той ни посреща в храма с усмивка, заедно със съпругата си и пет от децата им. Любопитен детайл е, че всички носят имена, започващи с буквата "А“ – Антон, Ана, Андрея, Анастасия, Алексия и Ангела.
Историята на семейството започва преди повече от 20 години по необичаен начин – в двора на храма. "Попитах я колко е часът, но тя не искаше да ми отговори. Не беше лесно“, разказа с усмивка отец Алексей. Двамата се срещат на 31 август 2003 г., а няколко месеца по-късно започва връзката им.
Днес ежедневието им е изпълнено с грижи и отговорности около децата – училище, детска градина и извънкласни занимания. "Балет, рисуване, танци – всичко изисква много организация и внимание“, сподели съпругата му Димитрия. Деветгодишната Анастасия рисува, ходи на балет и пее в църковен хор, а 11-годишната Андрея съчетава пеенето в хора с любовта си към модерните танци, включително хип-хоп.
"Трудно е и има много предизвикателства, но къщата ни е пълна с радост, смях и щастие“, каза Димитрия. Според отец Алексей ключът е в търпението и спокойствието. "Изисква се изключителна търпеливост. Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома“, подчерта пред NOVA той.
Свещеникът възпитава децата си в основните християнски ценности – търпение, смирение и прошка. "Да бъдат търпеливи един към друг, в училище и в живота. Това е труден, но важен процес“, каза отец Алексей.
В навечерието на Бъдни вечер семейството отправя своето послание към всички. "Пожелавам здраве, търпение, мъдрост и да бъдем по-добри – не само по празниците“, каза Димитрия. А отец Алексей допълва: "Нека семействата се обърнат към вярата, към Бог и към Христос.“
