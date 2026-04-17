Книгата "Малкият човекоядец иска да ходи на училище" представят днес от 14.30 часа в отдел "Изкуство" на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков".
Книгата от Мари-Аниес Годра е преведена от френски и илюстрирана от учениците от първи и втори клас на Международния френски лицей "Шарл Перо" във Варна, съобщава БНР.
Това е втората самостоятелна книга на малките преводачи и художници, реализирана с подкрепата на тяхната учителка Яна Кроле, която насърчава детското въображение и увереността им да изразяват себе си чрез изкуство.
Мари-Аниес Годра е автор и редактор на детски книги и комикси. В България е позната с поредицата комикси за "Аделидело". За книгата “Малкият човекоядец иска да ходи на училище" тя получава наградата Prix des Incorruptibles (2002). Това е първата френска награда, посветена на съвременната детска литература. Тя се присъжда изцяло от млади читатели, известни като "Неподкупните", които гласуват за своето любимо заглавие.
