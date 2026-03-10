Варненски ученици разработват проект за превенция на пътнотранспортните произшествия с участието на деца
Първата работна среща между гимназистите и представители на "Пътна полиция" – инспекторите Велико Маринов и Петя Асенова се проведе днес Предоставена бе информация за пътните инциденти с непълнолетните участници в движението, както и насоки за изготвянето на карта с местата на инцидентите в града. Проектът предвижда създаването на интерактивна карта на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и младежи до 18 години, настъпили на територията на град Варна, както и поставянето на информационно-рекламно пано (билборд) на ключово място в града.
Целта на инициативата е да привлече общественото внимание към проблема и да допринесе за повишаване на вниманието и отговорността, както на младите водачи на моторни превозни средства, така и на децата, като участници в пътното движение.
