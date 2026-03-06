Служители на ОДМВР – Варна проведоха образователна среща с ученици от 4 "А“ клас на ОУ "Стоян Михайловски“ в ж.к. "Владислав Варненчик“, с класен ръководител Красимира Добрева.Темата на срещата беше "Събиране на веществени доказателства“. По интересен и достъпен начин децата се запознаха с работата на полицейските служители и научиха как експертите откриват и събират следи от местопрестъпление.В инициативата участваха инспектор Силвия Жекова от Детска педагогическа стая и инспектор Илиян Илиев от БНТЛ към ОДМВР – Варна, които представиха част от дейността на криминалистичната лаборатория.Учениците проявиха голям интерес, зададоха много въпроси и с любопитство научиха повече за работата на полицията.