13 януари е важен ден за историята на българското кино. На този ден през 1915 г. в столичното кино "Модерен театър" се е състояла премиерата на първия български игрален филм "Българан е галант" на режисьора Васил Гендов. По този повод през 2005 година, по инициатива на Националния филмов център, 13 януари е обявен за професионален празник на работещите в българското кино.По традиция децата от киношкола "Братя Люмиер“ към Общински детски комплекс, всяка година съвместно с любезните домакини – Регионална библиотека "Пенчо Славейков“ (отдел "Изкуство“), подготвят свои презентации, свързани с темата. Тази година те са избрали да споделят впечатления за същността на актьорската професия, а под "още нещо“ е скрит таен рефрен, който ще ни намигне закачливо като Рени от "Оркестър без име“ и ще ни припомни любими мелодии от българските ленти. Събитието ще се състои на 13 януари от 17:00 ч. в отдел "Изкуство“ – Регионална библиотека "Пенчо Славейков“ – Варна