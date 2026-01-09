Сподели close
С началото на новата година Висше училище по мениджмънт (ВУМ) открива своята кандидатстудентска кампания с възможност за ранен прием.

Кампанията е насочена към всички ученици, които се обучават в последна година от гимназиалния етап в български училища. По този начин ВУМ предоставя възможност на български и чуждестранни кандидати да си гарантират място в една от бакалавърските програми, водещи до получаване на двойна диплома – българска от Висше училище по мениджмънт и британска от Cardiff Metropolitan University, партньор на университета вече повече от 15 години.

Обучението в програмите, предлагани от Висше училище по мениджмънт, се провежда изцяло на английски език и включва няколко стажа в чужбина, финансирани по програма "Еразъм +“.

Подробна информация относно процеса за ранен прием, необходимите документи за кандидатстване и срокове може да получите на телефони +359 886 050 166 и +359 885 398 663, чрез запитване по имейл на admissions@vum.bg и info@vum.bg или на място във ВУМ на адрес гр. Варна, 9000, ул. "Оборище“ 13А, офиси 101 и 102.

Допълнителни подробности относно възможностите за обучение, които предоставя Висше училище по мениджмънт, можете да откриете на официалния сайт на университета: https://vum.bg/.