Варненски университет - в Топ 200 в света
Престижното отличие беше получено лично от доцент Тодор Радев, президент на ВУМ, който представляваше университета на официалната церемония. Събитието събра лидери на институции, декани и ръководители от над 50 държави и предостави глобална платформа за диалог относно бъдещето на бизнес образованието, както и за отбелязване на академични постижения от световна величина.
Отличието 4 Palmes of Excellence се присъжда от Международния научен комитет на Eduniversal и определя институциите със статут "Top Business School“ и силно международно влияние. Призът е резултат от многокритериална оценка, включваща академична репутация, стратегия за интернационализация, глобални партньорства, акредитации и резултати от ежегодното гласуване на деканите.
Повишената оценка на ВУМ от 3 на 4 Palmes of Excellence отбелязва важна крачка в развитието на университета и подчертава нарастваща глобална видимост и разпознаваемост, засилени международни партньорства и възможности за мобилност, както и последователен прогрес в световните класации за бизнес образование.
Влизайки в Топ 200 на бизнес университетите по света, ВУМ затвърждава позицията си като една от най-разпознаваемите международни академични институции в Централна и Източна Европа. Класирането признава мултидисциплинарния подход на университета, международно ориентираните учебни планове и дългогодишната традиция за привличане на студенти и преподаватели от над 50 държави.
Програмите на ВУМ продължават да заемат водещи позиции в Eduniversal Best Masters Rankings, като няколко магистърски специалности са сред най-добрите в света в областта на туризма, хотелиерството и бизнес администрацията. По-рано през годината глобалната класация на най-добрите магистратури в света постави магистърската програма по международен туризъм на ВУМ на 10-то място в света – на далеч по-високи позиции от програмите на водещи американски, френски и италиански университети. Същата класация отрежда престижна позиция на още една специалност във Висше училище по мениджмънт – Магистратура по бизнес администрация (МВА), която тази година се подрежда на 5-то място в Централна и Източна Европа, изпреварвайки елитни университети в Полша, Чехия, Латвия и Унгария. Забележително е, че ВУМ е единственият български представител, включен в Официалното селектиране на най-добрите 1000 бизнес университета.
По повод отличието, доцент Тодор Радев коментира: "Тази награда е изключителен момент в историята на ВУМ. Тя отразява съвместните усилия на нашия академичен състав, студентите, партньорите и възпитаниците ни и подчертава нашия стремеж към образование от световна класа, основано на иновации, етика и глобална значимост. Включването ни сред Топ 200 на бизнес университетите в света ни мотивира да продължим да разширяваме международното си присъствие и академични постижения.“
Отличието с 4 Palmes of Excellence засилва стратегическата посока на развитие на ВУМ, подкрепяйки нови международни партньорства, научноизследователски колаборации и програми с глобална стойност. То допълнително затвърждава ролята на университета като център за иновации във висшето образование и значим участник в бъдещето на бизнес и мениджмънт обучението.
Варненският университет изразява своята признателност към Научния комитет на Eduniversal и всички академични колеги, участвали в оценъчния процес. Това постижение вдъхновява университета за още по-големи успехи в следващите години.
