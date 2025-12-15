Сподели close
Висшето училище по мениджмънт – Варна (ВУМ) с гордост обявява своето най-ново и значимо международно постижение: по време на 18-тата среща Eduniversal World Convention, проведена в периода 10–13 ноември 2025 г. в Индор, Индия, университетът беше официално отличен с 4 Palmes of Excellence. Това признание нарежда ВУМ сред Топ 200 в класацията на 1000-та най-добри бизнес университета в света, утвърждавайки неговото нарастващо глобално влияние и дългогодишна отдаденост на висококачественото международно бизнес образование.

Престижното отличие беше получено лично от доцент Тодор Радев, президент на ВУМ, който представляваше университета на официалната церемония. Събитието събра лидери на институции, декани и ръководители от над 50 държави и предостави глобална платформа за диалог относно бъдещето на бизнес образованието, както и за отбелязване на академични постижения от световна величина.

Отличието 4 Palmes of Excellence се присъжда от Международния научен комитет на Eduniversal и определя институциите със статут "Top Business School“ и силно международно влияние. Призът е резултат от многокритериална оценка, включваща академична репутация, стратегия за интернационализация, глобални партньорства, акредитации и резултати от ежегодното гласуване на деканите.

Повишената оценка на ВУМ от 3 на 4 Palmes of Excellence отбелязва важна крачка в развитието на университета и подчертава нарастваща глобална видимост и разпознаваемост, засилени международни партньорства и възможности за мобилност, както и последователен прогрес в световните класации за бизнес образование.

Влизайки в Топ 200 на бизнес университетите по света, ВУМ затвърждава позицията си като една от най-разпознаваемите международни академични институции в Централна и Източна Европа. Класирането признава мултидисциплинарния подход на университета, международно ориентираните учебни планове и дългогодишната традиция за привличане на студенти и преподаватели от над 50 държави.

Програмите на ВУМ продължават да заемат водещи позиции в Eduniversal Best Masters Rankings, като няколко магистърски специалности са сред най-добрите в света в областта на туризма, хотелиерството и бизнес администрацията. По-рано през годината глобалната класация на най-добрите магистратури в света постави магистърската програма по международен туризъм на ВУМ на 10-то място в света – на далеч по-високи позиции от програмите на водещи американски, френски и италиански университети. Същата класация отрежда престижна позиция на още една специалност във Висше училище по мениджмънт – Магистратура по бизнес администрация (МВА), която тази година се подрежда на 5-то място в Централна и Източна Европа, изпреварвайки елитни университети в Полша, Чехия, Латвия и Унгария. Забележително е, че ВУМ е единственият български представител, включен в Официалното селектиране на най-добрите 1000 бизнес университета.

По повод отличието, доцент Тодор Радев коментира: "Тази награда е изключителен момент в историята на ВУМ. Тя отразява съвместните усилия на нашия академичен състав, студентите, партньорите и възпитаниците ни и подчертава нашия стремеж към образование от световна класа, основано на иновации, етика и глобална значимост. Включването ни сред Топ 200 на бизнес университетите в света ни мотивира да продължим да разширяваме международното си присъствие и академични постижения.“

Отличието с 4 Palmes of Excellence засилва стратегическата посока на развитие на ВУМ, подкрепяйки нови международни партньорства, научноизследователски колаборации и програми с глобална стойност. То допълнително затвърждава ролята на университета като център за иновации във висшето образование и значим участник в бъдещето на бизнес и мениджмънт обучението.

Варненският университет изразява своята признателност към Научния комитет на Eduniversal и всички академични колеги, участвали в оценъчния процес. Това постижение вдъхновява университета за още по-големи успехи в следващите години.