Варненски зевзеци: Тук организират конгрес на кошчетата за боклук
Те посочват и мястото – бул. "Сливница“ от Фестивалния и конгресен център към градинката "Севастопол“.
Причината за струпването в близост на кошчетата за отпадъци е санитарната и формираща резитба на короните на дърветата по ларгото на Варна - в участъка от х-л “Одесос“, до ул. "Стефан Караджа“.
Вчера там се работи по няколко дървета, като работата, в зависимост от метеорологичните условия, ще продължи и до кръстовището с бул. "Княз Борис І“.
