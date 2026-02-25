"Организираха конгрес на кошчетата за боклук“, пишат читатели нас чувство за хумор.Те посочват и мястото – бул. "Сливница“ от Фестивалния и конгресен център към градинката "Севастопол“.Причината за струпването в близост на кошчетата за отпадъци е санитарната и формираща резитба на короните на дърветата по ларгото на Варна - в участъка от х-л “Одесос“, до ул. "Стефан Караджа“.Вчера там се работи по няколко дървета, като работата, в зависимост от метеорологичните условия, ще продължи и до кръстовището с бул. "Княз Борис І“.