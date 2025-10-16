ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненски зевзек с акция срещу грешни маркировки по кръговите кръстовища
Марков застана на кръговото между булевардите "Васил Левски“ и "Владислав Варненчик“ (до Автогарата). Посочи, че няма никаква логика в пътната маркировка, дори тя е предпоставка за катастрофи.
Такъв проблем по думите му има и на кръговото на бул. "Левски“ с ул. "Девня“.
Ако не бъдат взети мерки на следващия протест ще покани и гимнастички с обръчи, става ясно от думите му.
Варненският шегаджия Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна - Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.
