Поредно изключително саркастично послание отправи популярният варненски зевзек Росен Марков. Този път "на мушката му" попаднаха честните просяци.

"Който, както иска да разбира посланието ми, може да "види" в него и себе си, и приятели или персонажи от нашия шоубизнес и политика", философски обяснява Росен Марков.  

Днес за поредната си атрактивна проява той избра ларгото до хотел "Черно море". Бе сложил кутия, в която да събира волни пожертвования, на която изключително честно бе написал, че е честен просяк.

Варненският шегаджия Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна-Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.

Преди месеци пък стартира две нови инициативи. Едната е за нов символ на Варна. Това е Паметник на гларуса. Той ще е като Малката русалка в Копенхаген, Пикаещото момченце в Брюксел, Лъвът на Сингапур.