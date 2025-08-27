Поредно изключително саркастично послание отправи популярният варненски зевзек Росен Марков. Този път "на мушката му" попаднаха честните просяци."Който, както иска да разбира посланието ми, може да "види" в него и себе си, и приятели или персонажи от нашия шоубизнес и политика", философски обяснява Росен Марков.Днес за поредната си атрактивна проява той избра ларгото до хотел "Черно море". Бе сложил кутия, в която да събира волни пожертвования, на която изключително честно бе написал, че е честен просяк.Варненският шегаджия Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна-Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.Преди месеци пък стартира две нови инициативи. Едната е за нов символ на Варна. Това е Паметник на гларуса. Той ще е като Малката русалка в Копенхаген, Пикаещото момченце в Брюксел, Лъвът на Сингапур.