Варненските художници с годишна изложба за Деня на Св. Лука в Градската художествена галерия
Най-многобройно е представянето на авторите от утвърденото поколение художници, последвано от представители на средното творческо поколение. Експозицията демонстрира голямо жанрово и тематично разнообразие – широко застъпен е пейзажът, присъстват и множество фигурални композиции, и абстрактни творби.
Сред авторите са едни от най-разпознаваемите имена на варненската сцена: утвърдените артисти като Радко Мурзов, Диан Веков, Христо Христов, Цветана Векова, Боян Янев, както и по-млади творци като Яна Любенова, Петко Недялков и Венцислав Марков.
Най-добре представилите се участници в изложбата ще бъдат отличени с годишни награди, които се присъждат от Дирекция "Култура и духовно развитие“ на Община Варна. Журито е от уважавани художници от управителния съвет на сдружението и един външен експерт - Пламен Монев. Голямата награда "Свети Лука“ е на стойност 1000 лв., наградата на журито – 900 лв., има и три равностойни награди по 700 лв., и награда за млад автор (до 30 г.) – 600 лв. Тази година Сдружението учредява нова награда за текст, създаден за изложбата "Свети Лука“. Наградата е насочена към всички пишещи за култура – изкуствоведи, журналисти, студенти по изкуствознание. Целта е да се насърчи популяризирането на изкуството на варненските художници. Наградата се състои в публикация на текста във вестник "КИЛ" и в сайта Culturespace.bg.
Последният носител на Голямата награда "Свети Лука“ за 2024 г. е Диан Веков. През годините носители на призове от изложбата са били проф. Пламен Братанов, Иван Иванов - Ивани, доц. Деница Янева, Красен Бербенков, Боян Янев, Надежда Антова, Венцислав Марков, Иван Обретенов, Георги Кенаров, Цветана Векова и други.
Носителите на наградите за 2025 г. ще бъдат обявени по време на откриването на 18 октомври, събота, от 18:00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ - Варна на ул. "Любен Каравелов“ 1.
Изложбата може да бъде видяна до 6 ноември 2025 г.
