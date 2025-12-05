Вчера, в рамките на национална полицейска операция по линия противодействие разпространението на наркотични вещества, е задържан 49 – годишен варненец, известен на МВР. Срещу мъжа е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.Криминалистите са разбили оранжерия, обособена от извършителя, в която са намерени 96 броя от растящата марихуана. Няколко часа по-рано в ареста е настанен и 20 –годишен жител на с. Величково. Той се озовал там, след като полицаите намерили в него над 10 пакетчета с упойващи субстанции – кокаин и марихуана.Срещу мъжа – известен на МВР, е образувано досъдебно производство.