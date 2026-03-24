Варненските полицаи задържаха осем мъже – известни на МВР. Седем бързи и едно досъдебно производства са образували униформените от Трето и Четвърто РУ.Преди дни патрулите хванали в кварталите "Владислав Варненчик“ и Възраждане 21, 23, 24, 34 и 44 – годишни местни жители с наркотични вещества у тях. По същото време криминалистите от Четвърто РУ задържали в Белослав: двама – на 20 и 24 години, както и в Морската столица: 24 и 43- годишни мъже, притежаващи опиати.Наркотични вещества са метамфетамин, коноп, марихуана и амфетамин. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа.