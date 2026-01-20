Заповедта на директора на Регионалната здравна инспекция във Варна, отнасяща се до онлайн обучението за учениците в областта, излезе официално. Тя е с дата от днес – 20 януари, и е качена в сайта на РЗИ.Нареждам:I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Варна срещу разпространението на грип и ОРЗ, считано от 21.01.2026 г. до 26.01.2026 г. включително, както следва:1. Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма на обучение във всички училища на територията на Област Варна;2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови и извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи и центрове за личностно развитие, с изключение на олимпиади и състезания по професии в училищата, насрочени на дати от 20.01.2026 г. до 26.01.2026 г. (по Български език и литература, “Знам и мога", “Най-добър техник в машиностроенето", “Най-добра бизнес идея", “Найдобър млад заварчик", Европейска олимпиада по статистика). Началникът на РУО-Варна и директорът на учебното заведение, в което се провеждат олимпиадите/състезанията, да организират и контролират осъществяването на противоепидемичните мерки (осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение при спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях, недопускане струпване на ученици на входа/изхода на училището).3. Да не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия в детските заведения;4. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни на територията на Област Варна;5. Лечебните заведения за болнична помощ да приведат в изпълнение изготвените плановете за действие в условията на грипна епидемия; 6. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации.II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Варна.III. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Надзор на заразните болести" към РЗИ-Варна.IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Областния управител на област с административен център Варна, кмета на община Варна, кметовете на общини на територията на област Варна, РЗОК - Варна, ръководителите на лечебните и здравни заведения на територията на област Варна, началника на Регионално управление на образованието - Варна и Председателя на Националното сдружението на общопрактикуващите лекари, Агенция за качеството на социалните услуги за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Варна. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Регионална здравна инспекция - Варна пред Административен съд - Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта. Неразделна част към заповедта са Мотиви за въвеждане на противоепидемични мерки по отношение на Грип и ОРЗ за област Варна към 19.01.2026 г.Припомняме, че вчера - 19.01.2026 г., бе проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) с цел оценка на ситуацията в област Варна по отношение на грип и ОРЗ.За периода 12.01.2026 г. – 18.01.2026 г. общата заболяемост е с регистрирана епидемична стойност от 230.91 на 10 000 население. По възрастови групи се регистрира повишаване на заболяемостта в малките групи от 0 – 4 г. и 5 – 14 г.