Варненските ученици остават онлайн?
Предложението ще бъде изпратено до Министерството на здравеопазването, което има последната дума.
Причината е, че въпреки лекият спад броят на заболелите от грип във Варна, остава висок. По последни данни през тази седмица те са 230 на 10 хиляди. В сравнение през изминалата те бяха 239.
Най-висока заболеваемост се отчита при възрастовите групи от 0-4 години и 5-14 години. Предлага се удължаване и на всички протовогрипни мерки.
Припомняме, че от днес на онлайн обучение преминаха и учениците в Добричка област.
