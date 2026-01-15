Медици на МБАЛ "Св. Анна“ или Окръжна болница, както варненци знаят тази болница, протестираха днес. Десетки лекари, сестри и медицински персонал на варненския "Пирогов“, които не са дежурни в този момент, излязоха пред сградата на здравното заведение, за да изразят своето недоволство от държавната политика към тях.Проблемът е в недофинансирани дейности, ниско заплащане, липсата на консумативи и лекарства."Това е вулгарно отношение! Ние работим в екип, ако единият тръгне, то други не могат да функционират правилно. Това рефлектира върху пациентите. Пада качеството на работа“, каза пред медиите Наташа Иванова, медицинска сестра в Окръжна болница."Това е унизително. Основната ми заплата е 1250 лева“, подчерта тя.Медиците са категорични, че липсата на мотивация води до отлив на кадри."Спасяваме животи, а мизерстваме! Призванието не плаща сметките ни!, Стига робство в бели престилки!", бяха част от плакатите, които те издигнаха.От думите им стана ясно, че не е виновно здравното заведение, а политиката на държавата към такива болници, като МБАЛ "Св. Анна“ във Варна.Изпълнителният директор на здравното заведение д-р Красимир Петров обясни, че работят със стария бюджет.От думите му стана ясно, че близо половин милион лева не са платени от Здравната каса.Той поясни, че от НЗОК болницата получава 2,2 милиона лева, още близо 500 хиляди идват от Министерството на здравеопазването, но само за фонд работна заплата на месец отиват 2,6 милиона лева.Много от медиците заплашиха, че може да напуснат. Предчаст от тях обясниха, че искат да работят в Окръжна болница, но може да бъдат принудени да си търсят препитание в частни болници или в чужбина."Ако само едно звено не работи, то цялата структура спира работа“, поясни изпълнителният директор на варненския "Пирогов“.