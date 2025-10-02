Административният съд във Варна остави без разглеждане жалбите и прекрати производствата по 5 дела, съобщиха от пресцентъра на Темида. Постъпилите жалби от "HOOP БУЛИЪН“ ЕООД са срещу 5 решения от извънредно заседание №7 на Общински съвет (ОбС) – Аврен, проведено на 14 май тази година.Всяко едно от оспорените решения касае отмяна на други такива, свързани с одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение или изработване на нов подробен устройствен план на територията на община Аврен, в землищата на селата Бенковски, Круша, Добри дол, Приселци и Болярци.В мотивите си съдът сочи, че оспорените решения са издадени на основание на точки в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно в производство по възобновяване на влязъл в сила административен акт, които не поставят край на административното производство. На това основание жалбите се явяват недопустими и производствата по тях следва да бъдат прекратени.Определенията подлежат на обжалване с частни жалби пред Върховния административен съд, обясниха от Административния съд във Варна.Припомняме, че на заседанието през май общинските съветници в Аврен отмениха решенията, гласувани досега, свързани с инвестиционно намерение за изграждане на ветропарк с 29 турбини. Причината за отказа от проекта стана силното обществено недоволство срещу изсичането на 200 декара общинска гора, както и заради поставянето на перките в близост до населените месата.