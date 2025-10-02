ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненският административен съд се изказа за ветропарка в Аврен
©
Всяко едно от оспорените решения касае отмяна на други такива, свързани с одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение или изработване на нов подробен устройствен план на територията на община Аврен, в землищата на селата Бенковски, Круша, Добри дол, Приселци и Болярци.
В мотивите си съдът сочи, че оспорените решения са издадени на основание на точки в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно в производство по възобновяване на влязъл в сила административен акт, които не поставят край на административното производство. На това основание жалбите се явяват недопустими и производствата по тях следва да бъдат прекратени.
Определенията подлежат на обжалване с частни жалби пред Върховния административен съд, обясниха от Административния съд във Варна.
Припомняме, че на заседанието през май общинските съветници в Аврен отмениха решенията, гласувани досега, свързани с инвестиционно намерение за изграждане на ветропарк с 29 турбини. Причината за отказа от проекта стана силното обществено недоволство срещу изсичането на 200 декара общинска гора, както и заради поставянето на перките в близост до населените месата.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зов за помощ: Момиче от Варненско се нуждае от животоспасяваща оп...
21:11 / 01.10.2025
Зоопаркът във Варна преминава към зимно работно време
19:33 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.