След великолепното си превъплъщение в образа на Алберих от Вагнеровата тетралогия на Академик Пламен Карталов, изтъкнатият солист на Държавна опера Варна Пламен Димитров е поканен да пее и в първата премиера за тази година на Софийска опера и балет. На 1 март той ще изпълни ролята на Макбет в едноименната опера на Джузепе Верди, диригент Алесандро Д`Aгостини, режисьор Вера Петрова.В своя прочит Вера Петрова извежда конфликта между морала и амбицията за власт с ярки съвременни средства. Вечният сюжет, развит на две нива – в историческата и въобразената реалност, накрая позволява на Макбет да се прехвърли, макар и за миг, в съвсем различен контекст. Да се отрече от кървавото си минало и короната би бил другият възможен житейски избор, който действителният Макбет не прави, въпреки че притежава ключа към собственото си щастие. Този ключ, заложен в режисьорското решение на образа, асоциативно и буквално носи изначалното внушение за свободата на избора, дадена на всеки човек.Интерпретацията, разказва още Пламен Димитров, се различава от всички постановки на "Макбет“, в които е пял. А те никак не са малко. Първата му среща с Макбет датира от 2013 година във Франция, следват Молдова и Германия, Пловдив 2015, Варна 2021 и София 2026. Партията на Макбет го впечатлява с красивата си, драматична, на места мистериозна, музика, наситена с хубави легати и пианисими. Героят търпи развитие и това му допада, а и по принцип предпочита отрицателните герои, те винаги са по-интересни. Многопластово изградена, ролята на Макбет дава възможност на певеца да изяви целия си вокален и артистичен потенциал, споделя от собствен опит известният баритон.Пламен Димитров се изказва със суперлативи за всички певици, които са му партнирали в ролята на Лейди Макбет. Щастлив е, че за столичната премиера на 1 март ще бъде отново на сцената заедно с Габриела Георгиева, с която го свързва един незабравим варненски спектакъл на "Макбет“, посветен на великата Гена Димитрова.