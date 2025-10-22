Регионален исторически музей – Варна представя най-старото обработено злато в света и други ценни находки от Варненския халколитен некропол в Общинския музей в Букурещ.Официалното откриване на изложбата е на 23 октомври 2025 година и ще остане в Румъния до 29 март 2026 г.Повечето артефакти са важна част от постоянната експозиция на Археологическия музей във Варна, като това представяне е първо по рода си в Румъния. Световноизвестният Варненски некропол I гостува за първи път в северната ни съседка. Част от експонатите никога не са напускали постоянната експозиция на музея във Варна, а други – като комплекса от Варненски некропол II, включително и най-старото обработено злато в света, в много редки случаи са пътували за представяне в чужбина.Експозицията включва находки от гробни комплекси от град Варна и региона. Концепцията на изложбата е да илюстрира представите за отвъдния живот, отразени в практикуваните през вековете погребални обреди от различните народи, населявали региона. Посетителите имат възможност да проследят развитието на разбиранията за задгробния живот през праисторическата, античната и средновековната епоха. Експонатите са свързани с проучвания, проведени при спасителни или редовни археологически разкопки най-вече през втората половина на XX век. Античните некрополи на Одесос и Варненските Енеолитни некрополи I и III и други обекти се проучват и до ден днешен.Погребалните обреди дават богата информация за религиозните възгледи, за обществения ред и организация, за различни социални аспекти. Данните за погребалните практики във Варненско сочат, че колкото по-назад във времето се проследяват, толкова повече, по-богати и по-ценни за епохата си са гробните дарове.Пътешествието отвъд започва с мистериозните вярвания през каменно-медната епоха и завършва с християнските средновековни обичаи. Забележим е контрастът между отделните погребални практики и възприятия за задгробния живот, които явно не се обуславят от общия технологичен напредък на човечеството, а са продукт на собствени – понякога уникални, виждания и представи.