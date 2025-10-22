ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненският халколитен некропол гостува в Букурещ
©
Официалното откриване на изложбата е на 23 октомври 2025 година и ще остане в Румъния до 29 март 2026 г.
Повечето артефакти са важна част от постоянната експозиция на Археологическия музей във Варна, като това представяне е първо по рода си в Румъния. Световноизвестният Варненски некропол I гостува за първи път в северната ни съседка. Част от експонатите никога не са напускали постоянната експозиция на музея във Варна, а други – като комплекса от Варненски некропол II, включително и най-старото обработено злато в света, в много редки случаи са пътували за представяне в чужбина.
Експозицията включва находки от гробни комплекси от град Варна и региона. Концепцията на изложбата е да илюстрира представите за отвъдния живот, отразени в практикуваните през вековете погребални обреди от различните народи, населявали региона. Посетителите имат възможност да проследят развитието на разбиранията за задгробния живот през праисторическата, античната и средновековната епоха. Експонатите са свързани с проучвания, проведени при спасителни или редовни археологически разкопки най-вече през втората половина на XX век. Античните некрополи на Одесос и Варненските Енеолитни некрополи I и III и други обекти се проучват и до ден днешен.
Погребалните обреди дават богата информация за религиозните възгледи, за обществения ред и организация, за различни социални аспекти. Данните за погребалните практики във Варненско сочат, че колкото по-назад във времето се проследяват, толкова повече, по-богати и по-ценни за епохата си са гробните дарове.
Пътешествието отвъд започва с мистериозните вярвания през каменно-медната епоха и завършва с християнските средновековни обичаи. Забележим е контрастът между отделните погребални практики и възприятия за задгробния живот, които явно не се обуславят от общия технологичен напредък на човечеството, а са продукт на собствени – понякога уникални, виждания и представи.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.