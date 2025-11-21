Състав на Окръжен съд – Варна уважи като основателно искането на Окръжната прокуратура и определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо служител от надзорно-охранителния състав на сектор "Арести“ към Областна служба "Изпълнение на наказанията“ във Варна, привлечен към наказателна отговорност от Окръжната прокуратура за поискан и приет подкуп и престъпление по служба.Мотивите на съда за това определение засягат възможността, ако остане на свобода, 43-годишният мъж да извърши друго престъпление, тъй като в хода на разследването са събрани данни за продължителния период на престъпната деятелност.П.Н. е обвиняем за това, че срещу имотна облага – поискан и приет неследващ му се дар в размер на 2000 лева, извършил длъжностно престъпление, като внесъл забранени вещи в ареста – 2 мобилни телефона, които били предоставяни на задържани лица неправомерно. До днес той бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор.Операцията по задържането му е проведена в ранните часове на 19 ноември 2025 година под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна в обекти, използвани от Следствения арест, разположени в сградата на Затвор – Варна. До нея се стигнало след като в хода на работата по досъдебното производство от август 2025 година са събрани доказателства за ангажиране наказателна отговорност на 43-годишния мъж за извършени от него престъпления по служба.Установено е, че при изпълнение на своите задължения, той е злоупотребил със служебното си положение, поискал е и приел подкуп в размер на 2000 лева, като срещу това е внасял забранени вещи в ареста, а също така е внасял вещи извън регламентирания за това ред.Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.Определението на съда подлежи на въззивен контрол от Апелативен съд – Варна.