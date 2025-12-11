Днес в Окръжен съд – Варна официално встъпиха стажант-юристи от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, които през следващите шест месеца ще проведат задължителния си професионален стаж в институцията. Те бяха посрещнати от председателя на съда – съдия Цвета Павлова и административния секретар Румен Вичев.Съдия Павлова приветства юристите с благодарност за доверието и за избора последният етап от тяхната обучителна подготовка да премине именно в Окръжен съд – Варна. Тя представи структурата и функциите на институцията и подчерта, че независимо от предпочетената правна материя – гражданска, търговска или наказателна, всеки стажант ще работи със съдия-наставник с богат професионален опит. "Нашите съдии с желание споделят практиката си, защото вярват, че качествените бъдещи юристи се изграждат чрез реален досег до съдебната работа“, увери председателят на съда.На тържествената церемония съдия Павлова връчи на всеки стажант акта за встъпване и стажантската книжка. "Успешното преминаване на стажа Ви зависи от Вашето желание да учите. Практиката няма нищо общо с подготовката, която сте получили в университета. Пожелавам Ви да използвате времето на стажа пълноценно, за да придобиете необходимите знания и умения за бъдещата Ви юридическа правоспособност“, обърна се тя към юристите.Професионалният стаж е с продължителност шест месеца – два месеца общ и четири месеца специализиран. В рамките на този период стажантите ще се запознаят с организацията и дейността на органите на съдебната власт, както и с работата на адвокатурата и нотариата. Всеки от тях има възможност да избере съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна, който да го подпомага и да му възлага изготвяне на проекти на съдебни актове.Задължителният професионален стаж представлява заключителен етап от подготовката на младите прависти преди явяването им на изпит за придобиване на юридическа правоспособност.