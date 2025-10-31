Варненският парламент с важно решение за кв. "Бриз" и Св. Никола
©
Строителната забрана в местност Свети Никола е в сила от 1997 година заради свлачищни процеси. Община Варна иска Министерството на регионалното развитие и благоустройството да премахне ветото, което ще обхване само конкретни имоти, без да засяга цялата територия.
Единствено министърът на регионалното развитие има правомощията да отмени строителната забрана. Тъй като тя първоначално е въведена по инициатива на местната власт, сега именно Община Варна трябва да предприеме необходимите действия за нейното преразглеждане и промяна.
В дневния ред на заседанието бяха включени и предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг, както и за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост. Съветниците одобриха предложенията, свързани с провеждането на търгове за наем. В същото време предложенията за прекратяване на съсобственост не получиха необходимата подкрепа и бяха отхвърлени.
На сесията на Общинския съвет – Варна бе взето и решение за откриването на нов дневен център за деца с увреждания. Съветниците единодушно дадоха съгласието си за създаването на новата социална услуга, която ще осигурява дневна грижа за 25 деца с различни форми на увреждания, считано от 1 декември 2025 г. Новият център ще бъде разположен на ул. "Петко Стайнов“ №7, в сградата, където в момента функционира "Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от аутистичния спектър и техните близки. Сегашният център, който предлага почасова грижа за 20 деца, ще бъде закрит, за да освободи място за новата структура, която ще разполага с по-широк обхват и повече възможности за подкрепа.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синоптици алармират: Очаква се нова доза тежки валежи по Южното Ч...
22:44 / 29.10.2025
Внимание! Нова дрога заля училищата: Децата я приемат, мислейки я...
15:12 / 29.10.2025
Цените на имотите във Варна поскъпват пропорционално на забогатяв...
10:56 / 29.10.2025
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.