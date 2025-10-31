Общинският съвет на Варна даде съгласието си да се поиска частично премахване на строителната забрана върху определени имоти в кв. "Бриз“ и местност Свети Никола, докато за други терени на същата територия ограничението ще остане в сила. По време на вчерашното заседание на местния парламент едното предложение за започване на процедура по частична отмяна на ветото беше подкрепено с нужния брой гласове, но второто не получи одобрение.Строителната забрана в местност Свети Никола е в сила от 1997 година заради свлачищни процеси. Община Варна иска Министерството на регионалното развитие и благоустройството да премахне ветото, което ще обхване само конкретни имоти, без да засяга цялата територия.Единствено министърът на регионалното развитие има правомощията да отмени строителната забрана. Тъй като тя първоначално е въведена по инициатива на местната власт, сега именно Община Варна трябва да предприеме необходимите действия за нейното преразглеждане и промяна.В дневния ред на заседанието бяха включени и предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг, както и за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост. Съветниците одобриха предложенията, свързани с провеждането на търгове за наем. В същото време предложенията за прекратяване на съсобственост не получиха необходимата подкрепа и бяха отхвърлени.На сесията на Общинския съвет – Варна бе взето и решение за откриването на нов дневен център за деца с увреждания. Съветниците единодушно дадоха съгласието си за създаването на новата социална услуга, която ще осигурява дневна грижа за 25 деца с различни форми на увреждания, считано от 1 декември 2025 г. Новият център ще бъде разположен на ул. "Петко Стайнов“ №7, в сградата, където в момента функционира "Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от аутистичния спектър и техните близки. Сегашният център, който предлага почасова грижа за 20 деца, ще бъде закрит, за да освободи място за новата структура, която ще разполага с по-широк обхват и повече възможности за подкрепа.