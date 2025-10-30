ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненският парламент се събира днес
Една от тях е изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна. Промените целят да подобрят организацията и контрола в градския транспорт, както и да разширят обхвата на учащите, които имат право на безплатно пътуване.
Сред точките е създаването на нова социална услуга – "Дневен център за деца с увреждания“. Центърът ще осигурява дневна грижа и подкрепа за 25 деца с различни форми на увреждания, като дейността му ще започне от 1 декември 2025 г.
Съветниците ще решат дали да бъдат отпуснати на средства на "Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД за изготвяне на проект за ремонт на лечебното заведение.
В дневния ред са включени предложения за финансово подпомагане на ОУ "Добри Чинтулов“ за участие на ученическия волейболен отбор в Световните ученически игри в Китай през декември, както и за предоставянето на средства на Баскетболен клуб "Черно море – Тича“.
На сесията предстои да бъде приета също Конкурсна процедура за провеждане на извънредна сесия по Фонд "Култура“, част от изпълнението на проекта "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“.
Местният парламент ще възложи на администрацията да организира посещенията в детските градини по време на коледните и новогодишните празници – в периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. Има предложение, одобрено от ПК "Наука и образование“, през празничния период във всеки от петте варненски района да работи по една дежурна детска градина.
Сред останалите теми на заседанието е искане за предприемане на действия по частична отмяна на строителната забрана в кв. "Св. Никола“.
В дневния ред са включени и предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг и за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост.
Заседанието ще завърши с дискусия с гражданите.
Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна, секция "Заседания“. Сесията ще се излъчва в реално време през YouTube канала на институцията.
